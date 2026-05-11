الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً على خلفية شحن النفط الإيراني إلى الصين

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين فرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً على خلفية دورهم في تسهيل مبيعات وشحن النفط الإيراني إلى الصين لصالح “الحرس الثوري”.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة شركات يعتمد عليها “الحرس الثوري” الإيراني لتغطية مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي واشنطن للحد من الموارد المالية الموجهة لتطوير البرامج العسكرية وقوات الأمن الإيرانية.

وتأتي هذه العقوبات استكمالاً لإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بحق 11 كياناً وثلاثة أفراد، لتورطهم في دعم جهود الحصول على تقنيات عسكرية، من بينها شركات صينية وفرت صوراً فضائية لإيران مكّنتها من تنفيذ ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة.