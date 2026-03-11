الدفاعات الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

photo 2026 03 11 12 53 53 الدفاعات الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: “تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، حيث تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة”.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية دمرت 8 صواريخ باليستية، و26 مسيرة إيرانية في أجواء البلاد.

