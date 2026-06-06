البحرين تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها

المنامة-سانا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، بإطلاق سبعة صواريخ بالستية باتجاه أراضيهما.

ونقلت الوكالة البحرينية عن الوزارة، قولها في بيان رسمي: إن الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، إضافةً إلى مخالفة قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتناقض مع المبادئ الداعية إلى نبذ العنف، وحماية أرواح المدنيين.

كما شددت الوزارة على أن الأمن لا يمكن أن يُبنى عبر الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، ولا يمكن الحفاظ على الاستقرار من خلال أعمال تهدد الملاحة الدولية أو سلامة الدول، داعيةً إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والتوجه إلى السلام.

ودعت الخارجية البحرينية إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، والالتزام بالقوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافةً إلى التعاون في الكشف عن الألغام البحرية وإزالتها، وتسهيل عبور السفن المدنية، وضمان سلامة البحارة العالقين.

وأكدت أن البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تعتبر أن أمنها وسيادتها خط أحمر غير قابل للتهاون، مشددةً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية أمنها الوطني.

وكانت القوات الكويتية والبحرينية تصدت صباح اليوم، لاعتداء إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة.