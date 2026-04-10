المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تصريحات ملادينوف عن دخول 602 شاحنة مساعدات للقطاع أمس مضللة

القدس المحتلة-سانا

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة، ما ورد في تصريحات للممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن دخول 602 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الخميس، مؤكداً أن هذه الأرقام غير صحيحة وتفتقر للدقة والمصداقية.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن تصريحات ملادينوف تتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة، حيث تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 نيسان 2026 دخول 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات، وهو ما لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال “وصولاً موسعاً” كما زُعم، وخاصة أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من المتفق عليه.

وأضاف المكتب: إن هذا التضليل يثير تساؤلات جوهرية، أين ما يُسمى بـ”مجلس السلام” من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟، ولماذا يلتزم الصمت؟ وأين موقفه من تعهداته العلنية أمام المجتمع الدولي بإنقاذ قطاع غزة، في ظل واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟.

وشدّد المكتب على أن تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة، ولا يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، مطالباً العالم بالتدخل لإنقاذ حياة المدنيين من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي الـ16 من كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض في بيان أعضاء ما أطلق عليه اسم “مجلس السلام” في غزة، وتشكيل “مجلس غزة التنفيذي”، في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.