‏”بروجكت سوريا 2026″ يؤكد أهمية تمكين المرأة في مرحلة إعادة الإعمار ‏

دمشق-سانا‏

شكّل تعزيز مشاركة المرأة السورية في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وتوسيع ‏حضورها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال ومواقع صنع القرار، محوراً رئيسياً في ختام ‏أعمال المؤتمر المرافق لمعرض “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري، الذي ‏اختتم فعالياته اليوم الخميس، في مدينة المعارض بدمشق، بالتوازي مع بحث آفاق تطوير ‏الشراكات الاستثمارية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم مسارات التعافي والتنمية ‏في سوريا.‏

وركزت جلسات المؤتمر في يومه الختامي على دور المرأة في الحياة الاقتصادية، ومساهمتها ‏في تنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات، مستعرضة الفرص المتاحة أمام سيدات ‏الأعمال لتوسيع مشاركتهن في المشاريع الاقتصادية، وتعزيز حضورهن في مواقع القيادة وصنع ‏القرار، بما يواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.‏

المرأة السورية حاضرة في مختلف القطاعات ‏

أكدت عضو مجلس الشعب عائشة الدبس، خلال مشاركتها في المؤتمر، أن تمكين المرأة ‏اقتصادياً وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار لا يقتصران على إقرار حقوقها في التشريعات، ‏بل يتطلبان ضمان تطبيقها عملياً، وتوفير فرص متكافئة ومعايير واضحة وشفافة لتولي ‏المسؤوليات والمناصب.‏

وأوضحت الدبس أن الشريعة الإسلامية أقرت للمرأة حق العمل والتجارة والتصرف بأموالها، ‏مستشهدة بالسيدة خديجة رضي الله عنها نموذجاً للمرأة التي مارست التجارة وأدارت أعمالها، ‏لافتة إلى أن التحديات التي تواجه مشاركة المرأة لا ترتبط بالتشريعات وحدها، وإنما تشمل أيضاً ‏الممارسات المجتمعية وضعف تفعيل بعض القوانين القائمة.‏

وبينت أن المرأة السورية حاضرة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والإدارة المحلية ‏والخدمات، إلا أن تعزيز فاعلية هذا الحضور يتطلب الانتقال من المشاركة إلى التأثير الحقيقي ‏في صناعة القرار وتنفيذه، مؤكدة ضرورة أن تقترن الصلاحيات بالمسؤولية والمساءلة، بما ‏يرسخ تكافؤ الفرص ويعزز دور المرأة في بناء مستقبل سورية.‏

شريك فاعل في الحياة العامة

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال في اتحاد غرف التجارة السورية نادين الشاوي، ‏لـ سانا، أن المرأة السورية موجودة على أرض الواقع ولها دور فاعل في مختلف المجالات ‏الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية ترجمة هذا الحضور إلى مشاركة حقيقية في مواقع ‏صنع القرار والقيادة، بما يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها.‏

وأشارت الشاوي، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن أكبر في مشاركة المرأة، وإتاحة ‏المجال أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في الحياة العامة والمساهمة في بناء مستقبل سورية.‏

بدورها، أكدت رئيسة جمعية “دنيا الأمان” سمر رسلان أهمية تعزيز دور المرأة في مرحلة إعادة ‏الإعمار، ولا سيما في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏وصنع القرار.‏

وأضافت رسلان، في تصريح مماثل، أن المرأة السورية أثبتت خلال سنوات الحرب قدرتها على ‏تحمل مسؤوليات الأسرة والمجتمع، ما يعكس إمكاناتها للقيام بأدوار قيادية في مختلف ‏المجالات، مؤكدة أهمية توسيع حضورها في مواقع صنع القرار بما يتناسب مع دورها وقدراتها.‏

دعم الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة

واستعرض المؤتمر أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها جلساته على مدى أربعة أيام، ‏مؤكداً أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام ‏والخاص، والاستفادة من التقنيات والخبرات الحديثة، ودعم الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة.‏

وكانت فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” انطلقت من تشرين الثاني الجاري، ‏بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعربية وأجنبية من 12 دولة، برعاية وزارة الأشغال العامة ‏والإسكان، تحت شعار “سوريا أقوى”.‏