‏”بروجكت سوريا 2026″ يؤكد أهمية تمكين المرأة في مرحلة إعادة الإعمار ‏

دمشق-سانا
شكّل تعزيز مشاركة المرأة السورية في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وتوسيع حضورها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال ومواقع صنع القرار، محوراً رئيسياً في ختام أعمال المؤتمر المرافق لمعرض “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري، الذي اختتم فعالياته اليوم الخميس، في مدينة المعارض بدمشق، بالتوازي مع بحث آفاق تطوير الشراكات الاستثمارية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم مسارات التعافي والتنمية في سوريا.
وركزت جلسات المؤتمر في يومه الختامي على دور المرأة في الحياة الاقتصادية، ومساهمتها في تنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات، مستعرضة الفرص المتاحة أمام سيدات الأعمال لتوسيع مشاركتهن في المشاريع الاقتصادية، وتعزيز حضورهن في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
المرأة السورية حاضرة في مختلف القطاعات
أكدت عضو مجلس الشعب عائشة الدبس، خلال مشاركتها في المؤتمر، أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار لا يقتصران على إقرار حقوقها في التشريعات، بل يتطلبان ضمان تطبيقها عملياً، وتوفير فرص متكافئة ومعايير واضحة وشفافة لتولي المسؤوليات والمناصب.
وأوضحت الدبس أن الشريعة الإسلامية أقرت للمرأة حق العمل والتجارة والتصرف بأموالها، مستشهدة بالسيدة خديجة رضي الله عنها نموذجاً للمرأة التي مارست التجارة وأدارت أعمالها، لافتة إلى أن التحديات التي تواجه مشاركة المرأة لا ترتبط بالتشريعات وحدها، وإنما تشمل أيضاً الممارسات المجتمعية وضعف تفعيل بعض القوانين القائمة.
وبينت أن المرأة السورية حاضرة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والإدارة المحلية والخدمات، إلا أن تعزيز فاعلية هذا الحضور يتطلب الانتقال من المشاركة إلى التأثير الحقيقي في صناعة القرار وتنفيذه، مؤكدة ضرورة أن تقترن الصلاحيات بالمسؤولية والمساءلة، بما يرسخ تكافؤ الفرص ويعزز دور المرأة في بناء مستقبل سورية.
شريك فاعل في الحياة العامة
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال في اتحاد غرف التجارة السورية نادين الشاوي، لـ سانا، أن المرأة السورية موجودة على أرض الواقع ولها دور فاعل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية ترجمة هذا الحضور إلى مشاركة حقيقية في مواقع صنع القرار والقيادة، بما يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها.
وأشارت الشاوي، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن أكبر في مشاركة المرأة، وإتاحة المجال أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في الحياة العامة والمساهمة في بناء مستقبل سورية.
بدورها، أكدت رئيسة جمعية “دنيا الأمان” سمر رسلان أهمية تعزيز دور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار، ولا سيما في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصنع القرار.
وأضافت رسلان، في تصريح مماثل، أن المرأة السورية أثبتت خلال سنوات الحرب قدرتها على تحمل مسؤوليات الأسرة والمجتمع، ما يعكس إمكاناتها للقيام بأدوار قيادية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية توسيع حضورها في مواقع صنع القرار بما يتناسب مع دورها وقدراتها.
دعم الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة
واستعرض المؤتمر أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها جلساته على مدى أربعة أيام، مؤكداً أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التقنيات والخبرات الحديثة، ودعم الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة.
وكانت فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” انطلقت من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعربية وأجنبية من 12 دولة، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت شعار “سوريا أقوى”.