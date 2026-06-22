قطر ومصر تناقشان المستجدات الإقليمية ودعم مسار الحوار بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزير القطري أكد خلال الاتصال دعم قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تعازي بلاده ومواساتها لقطر ولذوي ضحايا حادث الانفجار الداخلي الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في وقت سابق اليوم، دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مجدداً موقف قطر الداعم للبنان ووحدة أراضيه وسيادته.