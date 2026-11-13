ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي والحرب ستنتهي قريباً

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تمكنت من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن اعتقاده بأن “الحرب ستنتهي قريباً”، من دون تحديد موعد لذلك، ومشيراً إلى أن عدداً من دول الخليج طلبت منه الإبقاء على الوضع الراهن في التعامل مع إيران خلال الفترة الحالية.
وقال ترامب، خلال مقابلة في بودكاست مع الإعلامي ستيفن سميث: إن قراره خوض الحرب مع إيران جاء رغم إدراكه تداعيات الحروب السياسية، ولا سيما خلال فترات الانتخابات، معتبراً أن رؤساء أمريكيين سابقين كان ينبغي أن يتخذوا خطوات مماثلة تجاه طهران منذ وقت طويل.
وفي معرض حديثه عن مسار العمليات العسكرية، أشار ترامب إلى أنه “كان سيقضي على إيران بالكامل لولا أن دولاً طلبت منه اتباع نهج مختلف”، لافتاً إلى ما وصفه بالعلاقات “الرائعة” التي تربط إدارته بدول الشرق الأوسط، وحجم استثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة.
موقف دول الخليج
وأوضح ترامب أن السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين طلبت منه عدم تغيير الوضع القائم بشأن إيران في الوقت الراهن، والإبقاء على المسار الحالي لفترة، في إشارة إلى تأثير مواقف هذه الدول في حسابات واشنطن المتعلقة بالتصعيد العسكري.
واعتبر ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود لا يمثل ثمناً باهظاً مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أن الأمريكيين قادرون على تحمل الزيادة في أسعار البنزين والنفط، وأن المرشحين الجمهوريين يستطيعون تجاوز تداعياتها السياسية، إلا أن ذلك لم يتحقق.
أسعار الوقود والانتخابات النصفية
وربط ترامب بين ارتفاع أسعار البنزين ومواقف الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن الزيادة في أسعار الوقود كانت على الأرجح العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخبين، في إقرار بتأثير التداعيات الاقتصادية للحرب على الحسابات الانتخابية للحزب الجمهوري.
وتعكس تصريحات ترامب تداخل الحسابات العسكرية والاقتصادية والانتخابية في الموقف الأمريكي من الحرب مع إيران، في وقت يربط فيه البيت الأبيض تحقيق أهدافه العسكرية بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات التصعيد على الداخل الأمريكي.