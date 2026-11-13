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ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي والحرب ستنتهي قريباً

photo 2026 11 13 08 17 30 ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي والحرب ستنتهي قريباً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين قبل صعوده على متن طائرة إير فورس وان في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند-الولايات المتحدة -رويترز

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تمكنت من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ‏معرباً عن اعتقاده بأن “الحرب ستنتهي قريباً”، من دون تحديد موعد لذلك، ومشيراً إلى أن عدداً من دول الخليج طلبت ‏منه الإبقاء على الوضع الراهن في التعامل مع إيران خلال الفترة الحالية.‏

وقال ترامب، خلال مقابلة في بودكاست مع الإعلامي ستيفن سميث: إن قراره خوض الحرب مع إيران جاء رغم ‏إدراكه تداعيات الحروب السياسية، ولا سيما خلال فترات الانتخابات، معتبراً أن رؤساء أمريكيين سابقين كان ينبغي ‏أن يتخذوا خطوات مماثلة تجاه طهران منذ وقت طويل.‏

وفي معرض حديثه عن مسار العمليات العسكرية، أشار ترامب إلى أنه “كان سيقضي على إيران بالكامل لولا أن دولاً ‏طلبت منه اتباع نهج مختلف”، لافتاً إلى ما وصفه بالعلاقات “الرائعة” التي تربط إدارته بدول الشرق الأوسط، وحجم ‏استثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة.‏

موقف دول الخليج

وأوضح ترامب أن السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين طلبت منه عدم تغيير الوضع القائم بشأن إيران في ‏الوقت الراهن، والإبقاء على المسار الحالي لفترة، في إشارة إلى تأثير مواقف هذه الدول في حسابات واشنطن المتعلقة ‏بالتصعيد العسكري.‏

واعتبر ترامب أن ارتفاع أسعار الوقود لا يمثل ثمناً باهظاً مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أنه كان ‏يعتقد أن الأمريكيين قادرون على تحمل الزيادة في أسعار البنزين والنفط، وأن المرشحين الجمهوريين يستطيعون ‏تجاوز تداعياتها السياسية، إلا أن ذلك لم يتحقق.‏

أسعار الوقود والانتخابات النصفية

وربط ترامب بين ارتفاع أسعار البنزين ومواقف الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن الزيادة في أسعار ‏الوقود كانت على الأرجح العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخبين، في إقرار بتأثير التداعيات الاقتصادية للحرب على ‏الحسابات الانتخابية للحزب الجمهوري.‏

وتعكس تصريحات ترامب تداخل الحسابات العسكرية والاقتصادية والانتخابية في الموقف الأمريكي من الحرب مع ‏إيران، في وقت يربط فيه البيت الأبيض تحقيق أهدافه العسكرية بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وسط ضغوط ‏ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات التصعيد على الداخل الأمريكي.‏

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