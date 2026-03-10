الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين وترامب بشأن الأوضاع الدولية الراهنة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكيدونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الإثنين، تطورات الأوضاع الدولية الراهنة ومجموعة من القضايا الاستراتيجية الملحة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله في تصريحات صحفية: “إن الجانبين ركزا بشكل خاص على الوضع المحيط بالصراع مع إيران، إضافة إلى سير المفاوضات الثنائية الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة”.

وأوضح أوشاكوف أن الحوار الذي استمر قرابة الساعة اتسم بكونه “عملياً وصريحاً وبنّاءً”، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة استمرار هذا التواصل بشكل منتظم، وهو ما أبدى الرئيس بوتين الاستعداد له.

كما تناول الاتصال تقييم الرئيس ترامب لتطورات الأوضاع في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية، حيث جرى تبادل جوهري ومفيد للآراء بشأن الوضع في إيران.

ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى الوضع في فنزويلا، ولا سيما في جوانبه المتعلقة باستقرار سوق النفط العالمية.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وما تلاه من تصعيد ميداني متسارع يلقي بظلاله على مشهد الأمن والسلم الدوليين، حيث وضع هذا الهجوم والتداعيات الناجمة عنه الاستقرار الإقليمي والعالمي أمام تحديات خطيرة، وخاصة فيما يتعلق بسلامة خطوط الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة.