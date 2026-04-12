وزير الخارجية العماني يدعو إلى تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران

مسقط-سانا

دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى العمل على تمديد وقف إطلاق النار، من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وقال البوسعيدي، في منشور على منصة إكس: “أحثّ على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المباحثات، قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا شيء مقارنة بألم الفشل والحرب”.

وفي وقت سابق اليوم دعا سلطان عُمان هيثم بن طارق ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي، إلى استمرار الهدنة في الشرق الأوسط، وطالبا كلّ الأطراف بتجنب أي تصعيد إضافي.

