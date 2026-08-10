إصابة فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة ونابلس واعتقالات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ونابلس، فيما اعتقلت 19 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عدداً من المواطنين أصيبوا، فجر اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية مناطق متفرقة في خان يونس، والبريج، وبيت لاهيا في القطاع.

وفي الضفة الغربية أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس ومداهمتها المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص، كما اعتقل 5 شبان خلال الحملة.

واعتقلت قوات الاحتلال في بيت لحم 10 مدنيين من قرية مراح رباح جنوب المدينة، كما اعتقلت ثلاثة من جنين، و اعتقلت أسيراً محرراً من عابود شمال رام الله.

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.386 قتيلاً، و174.250 جريحاً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.