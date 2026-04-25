البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل تعيين مبعوث لدى “أرض الصومال”

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لها لدى ما تسمى “أرض الصومال”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضاً على سيادة الصومال ووحدة أراضيها.

وشدد البرلمان في بيان له على موقعه الرسمي اليوم السبت، على رفضه القاطع لأي إجراءات أو تحركات تهدف إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية في الصومال، مؤكداً دعمه التام للصومال فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضه أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

كما دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء إدانة ورفض هذه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار وسيادة الدول.

يُشار إلى أن إسرائيل أعلنت في الـ 26 من كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، لتصبح الوحيدة التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وقوبل هذا الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، لتعود إسرائيل وتعلن في الـ 15 من الشهر الجاري عن تعيين سفير لها في الإقليم.