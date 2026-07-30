باكستان ومصر وتركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين

إسلام آباد-سانا

أعربت باكستان ومصر وتركيا عن قلقها إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة في المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس، أن وزير الخارجية إسحاق دار بحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزراء ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي، مشددين على أهمية الحوار والجهود الدبلوماسية بما يسهم في منع مزيد من التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ناقشوا المقترح الأردني لعقد اجتماع للدول العربية والإسلامية بهدف تنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.

وكان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر وتركيا وباكستان، أدانوا في 23 تموز الجاري اقتحام “وزير الأمن القومي” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وآلاف المستوطنين، للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.