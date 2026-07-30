باكستان ومصر وتركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين

thumbs b c fea8fdaf2fc6928d1459d44012219062 باكستان ومصر وتركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين
مصدر الصورة_الأناضول

إسلام آباد-سانا

أعربت باكستان ومصر وتركيا عن قلقها إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة في المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس، أن وزير الخارجية إسحاق دار بحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزراء ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي، مشددين على أهمية الحوار والجهود الدبلوماسية بما يسهم في منع مزيد من التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ناقشوا المقترح الأردني لعقد اجتماع للدول العربية والإسلامية بهدف تنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.

وكان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر وتركيا وباكستان، أدانوا في 23 تموز الجاري اقتحام “وزير الأمن القومي” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وآلاف المستوطنين، للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

الطاقة الدولية: تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج الغاز المسال ستستمر لعامين
مسؤول روسي يؤكد استمرار الاتصالات حول اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب
وزيرا خارجية قطر وكندا يبحثان تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد
بطلب روسي… مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن إيران
تبادل هجمات بين موسكو وكييف يطال منشآت عسكرية وبنى لوجستية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك