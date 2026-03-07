رئيس دولة الإمارات: بلادنا ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة

أبو ظبي-سانا

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أن بلاده ستخرج من المرحلة الراهنة وهي أكثر قوة ومنعة، مشدداً على الالتزام الكامل بحماية الوطن وضمان أمن مواطنيه.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الرئيس الإماراتي قوله في تصريح له اليوم السبت: “إن المؤسسة العسكرية في دولة الإمارات قامت بدور مشرّف”، لافتاً إلى أن “الإمارات بخير بفضل إخلاص أبنائها”.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية ومن بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران التي دخلت أسبوعها الثاني.