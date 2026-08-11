ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني التطورات الإقليمية والدولية

الرياض-سانا



بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/، أن الأمير بن سلمان استعرض مع زيلينسكي مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وناقشا مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها.



من جهته نوه الرئيس الأوكراني باتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقعتها السعودية مع تركيا وباكستان، مؤكداً أنها ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.



ووقعت السعودية وتركيا وباكستان الجمعة الماضية اتفاقية مكة للدفاع المشترك ‏التي تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث، وتحقيق السلام والاستقرار في ‏المنطقة والعالم.