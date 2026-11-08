بحر الصين الجنوبي يحافظ على استقراره رغم التوترات الإقليمية

بكين-سانا
أكد مركز «هوايانغ» الصيني للدراسات البحرية، في تقريره «الأمن البحري العالمي 2025-2026»، أن بحر الصين الجنوبي حافظ على مستوى عام من الاستقرار، رغم التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أهمية الحوار والمشاورات وتعزيز التعاون العملي في إدارة الخلافات البحرية وصون السلام والاستقرار الإقليمي.
وذكرت وكالة شينخوا، اليوم الأحد، أن التقرير، الذي أُعد بمشاركة تسعة خبراء من الصين والولايات المتحدة وبلجيكا وأستراليا وماليزيا ودول أخرى، أشار إلى أن مواصلة المشاورات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون العملي، من شأنها الإسهام في احتواء الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
مشاورات الصين وآسيان تعزز الاستقرار
وقال رئيس مركز هوايانغ ووشي تسون: إن البحر ظل مستقراً عموماً وقابلاً للإدارة، رغم التوترات القائمة، لافتاً إلى أن استمرار الحوار والمشاورات بين الصين ودول آسيان يشكل عاملاً مهماً في احتواء الخلافات وتجنب تصعيدها.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة تدخل قوى من خارجها، إلى جانب الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف، ما يزيد تعقيد الوضع ويؤثر في جهود الحفاظ على الاستقرار.
تحديات إقليمية وتنافس على النفوذ البحري
ولفت التقرير إلى أن التنافس في المجال البحري لم يعد مقتصراً على التحركات العسكرية، بل بات يشمل أيضاً إجراءات قانونية وإدارية، وأنشطة خفر السواحل والدوريات البحرية، فضلاً عن تعزيز القدرات البحرية لدى الأطراف المعنية.
وشدد على أهمية اعتماد الحوار وسيلة لإدارة الخلافات، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة بما يحول دون تفاقم التوترات ويحافظ على الأمن والاستقرار في الممرات البحرية.
بكين تتمسك بمطالباتها وتدعو إلى إدارة الخلافات
من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد الدراسات الصينية الأوروبية يانغ لي: إن الصين تعمل على تعزيز مطالباتها في بحر الصين الجنوبي من خلال تحديد خطوط الأساس وإنشاء محميات طبيعية، وترفض ما يسمى قرار التحكيم المتعلق بالنزاع البحري.
ورأى يانغ أن السياسة الصينية في هذا المجال تجمع بين الدفاع عن السيادة والحفاظ على استقرار العلاقات مع دول الجوار، مع استمرار الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة.
التعاون البحري محور نقاش دولي
وتناول التقرير كذلك تحديات الأمن البحري في المحيط الهندي، إلى جانب التطورات في بحر الصين الجنوبي، وصدر خلال الندوة السابعة للتعاون البحري العالمي وحوكمة المحيطات، التي عقدت في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، بمشاركة نحو 400 ممثل عن أكثر من 30 دولة ومنطقة.
ويأتي التقرير في إطار نقاشات دولية متواصلة بشأن أمن الممرات البحرية وسبل تعزيز التعاون وإدارة الخلافات، في ظل تزايد التحديات التي تواجه الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعد منطقة بحر الصين الجنوبي واحدة من أهم وأكثر البؤر الاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية حساسية في العالم، وتتمحور حولها صراعات إقليمية ودولية متشابكة بين الصين والفلبين واليابان إلى جانب أطراف أخرى، إذ تتمسك بكين بسيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي بناءً على “الخط التساعي” التاريخي، وهو ما تعتبره الدول المجاورة تعدياً على مياهها الإقليمية واقتصادها الخالص.
وتشهد المنطقة تقارباً وتعاوناً متزايداً بين الفلبين واليابان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أطلقت طوكيو ومانيلا خططاً لترسيم الحدود البحرية ومناورات مشتركة، الأمر الذي حذرت منه الصين واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي ومساً بمصالحها.