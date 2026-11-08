بحر الصين الجنوبي يحافظ على استقراره رغم التوترات الإقليمية

بكين-سانا‏

أكد مركز «هوايانغ» الصيني للدراسات البحرية، في تقريره «الأمن البحري العالمي ‌‏2025-2026»، أن بحر الصين الجنوبي حافظ على مستوى عام من الاستقرار، ‏رغم التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أهمية الحوار والمشاورات ‏وتعزيز التعاون العملي في إدارة الخلافات البحرية وصون السلام والاستقرار ‏الإقليمي.‏

وذكرت وكالة شينخوا، اليوم الأحد، أن التقرير، الذي أُعد بمشاركة تسعة خبراء من ‏الصين والولايات المتحدة وبلجيكا وأستراليا وماليزيا ودول أخرى، أشار إلى أن ‏مواصلة المشاورات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن مدونة ‏قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون العملي، من ‏شأنها الإسهام في احتواء الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

مشاورات الصين وآسيان تعزز الاستقرار ‏

وقال رئيس مركز هوايانغ ووشي تسون: إن البحر ظل مستقراً عموماً وقابلاً للإدارة، ‏رغم التوترات القائمة، لافتاً إلى أن استمرار الحوار والمشاورات بين الصين ودول ‏آسيان يشكل عاملاً مهماً في احتواء الخلافات وتجنب تصعيدها.‏

وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة تدخل ‏قوى من خارجها، إلى جانب الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف، ما ‏يزيد تعقيد الوضع ويؤثر في جهود الحفاظ على الاستقرار.‏

تحديات إقليمية وتنافس على النفوذ البحري

ولفت التقرير إلى أن التنافس في المجال البحري لم يعد مقتصراً على التحركات ‏العسكرية، بل بات يشمل أيضاً إجراءات قانونية وإدارية، وأنشطة خفر السواحل ‏والدوريات البحرية، فضلاً عن تعزيز القدرات البحرية لدى الأطراف المعنية.‏

وشدد على أهمية اعتماد الحوار وسيلة لإدارة الخلافات، وتعزيز التعاون بين دول ‏المنطقة بما يحول دون تفاقم التوترات ويحافظ على الأمن والاستقرار في الممرات ‏البحرية.‏

بكين تتمسك بمطالباتها وتدعو إلى إدارة الخلافات ‏

من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد الدراسات الصينية الأوروبية يانغ لي: إن الصين ‏تعمل على تعزيز مطالباتها في بحر الصين الجنوبي من خلال تحديد خطوط الأساس ‏وإنشاء محميات طبيعية، وترفض ما يسمى قرار التحكيم المتعلق بالنزاع البحري.‏

ورأى يانغ أن السياسة الصينية في هذا المجال تجمع بين الدفاع عن السيادة والحفاظ ‏على استقرار العلاقات مع دول الجوار، مع استمرار الروابط الاقتصادية والتجارية ‏بين دول المنطقة.‏

التعاون البحري محور نقاش دولي ‏

وتناول التقرير كذلك تحديات الأمن البحري في المحيط الهندي، إلى جانب التطورات ‏في بحر الصين الجنوبي، وصدر خلال الندوة السابعة للتعاون البحري العالمي ‏وحوكمة المحيطات، التي عقدت في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، بمشاركة ‏نحو 400 ممثل عن أكثر من 30 دولة ومنطقة.‏

ويأتي التقرير في إطار نقاشات دولية متواصلة بشأن أمن الممرات البحرية وسبل ‏تعزيز التعاون وإدارة الخلافات، في ظل تزايد التحديات التي تواجه الأمن البحري ‏على المستويين الإقليمي والدولي.‏

وتعد منطقة بحر الصين الجنوبي واحدة من أهم وأكثر البؤر الاستراتيجية والتوترات ‏الجيوسياسية حساسية في العالم، وتتمحور حولها صراعات إقليمية ودولية متشابكة ‏بين الصين والفلبين واليابان إلى جانب أطراف أخرى، إذ تتمسك بكين بسيادتها على ‏كامل بحر الصين الجنوبي بناءً على “الخط التساعي” التاريخي، وهو ما تعتبره الدول ‏المجاورة تعدياً على مياهها الإقليمية واقتصادها الخالص.‏

وتشهد المنطقة تقارباً وتعاوناً متزايداً بين الفلبين واليابان إلى جانب الولايات المتحدة ‏الأمريكية، حيث أطلقت طوكيو ومانيلا خططاً لترسيم الحدود البحرية ومناورات ‏مشتركة، الأمر الذي حذرت منه الصين واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي ومساً ‏بمصالحها.‏