مصدران عراقيان: شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها الأجانب إلى الكويت

بغداد-سانا

أعلن مصدران عراقيان ‌اليوم السبت، أنّ شركات نفط أجنبية بدأت إجلاء موظفيها الأجانب من العراق إلى الكويت.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: “إن عدة شركات نفط أجنبية، من بينها ⁠هاليبرتون وكيه.بي.آر وشلمبرجير، بدأت إجلاء موظفيها الأجانب من حقول النفط في العراق إلى الكويت ‌عبر ⁠منفذ سفوان الحدودي.

وجاء ذلك بعد يوم من تعرض مخازن المواد الكيماوية لشركة هاليبرتون الأمريكية، في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق، لقصف بواسطة طائرة مسيرة، حيث أظهر مقطع مصور، مخازن المواد الكيماوية وهي تشتعل بعد القصف.