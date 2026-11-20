ريف دمشق-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 291 ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 تشرين ‏الثاني الجاري، في إطار جولاتها الرقابية لمتابعة الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة ‏والتعليمات التموينية.‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات ‏التموينية نفذت خلال الفترة المذكورة 114 جولة رقابية، شملت 1256 فعالية تجارية، ‏للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتدقيق في الفواتير، والكشف عن المخالفات.‏

وبين خالد أن المخالفات التي استدعت تنظيم الضبوط تنوعت بين البيع بأسعار زائدة، ‏وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، مشيراً ‏إلى أن المديرية عالجت 21 شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة نفسها.‏

وكانت المديرية نظمت 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، ‏خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 تشرين الثاني الجاري.‏