ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 291 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 تشرين الثاني الجاري، في إطار جولاتها الرقابية لمتابعة الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات التموينية نفذت خلال الفترة المذكورة 114 جولة رقابية، شملت 1256 فعالية تجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتدقيق في الفواتير، والكشف عن المخالفات.
وبين خالد أن المخالفات التي استدعت تنظيم الضبوط تنوعت بين البيع بأسعار زائدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن المديرية عالجت 21 شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة نفسها.
وكانت المديرية نظمت 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 تشرين الثاني الجاري.