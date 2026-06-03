الجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان اقتحام المستوطنين للأقصى

القاهرة-سانا‏

أدانت جامعة الدول العربية، ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين إسرائيليين ‏المسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية، ‏وانتهاكات جرت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكدت الأمانة العامة للجامعة في بيان نشرته على موقعها، أن ‏تلك الممارسات التعسفية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ‏وخرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.‏

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بدورها قالت الأمانة العامة للرابطة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إن الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ندد بهذه الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم، وبالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة، كونها تقوض جهود السلام، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وكانت مجموعة من المستوطنين، اقتحمت الأحد الماضي المسجد الأقصى ‏المبارك، ورفعت علم الاحتلال الإسرائيلي تحت حماية الشرطة، ونفذت ‏ممارسات استفزازية داخل باحاته، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات ‏المستوطنين للمسجد.‏

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