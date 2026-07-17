شركتان صينيتان تبرمان اتفاقيات لشراء 95 طائرة “إيرباص”

بكين-سانا

أعلنت شركتا الطيران الوطنية “إير تشاينا” و “هاينان إيرلاينز” البارزتان في الصين، اليوم الجمعة، أنهما طلبتا شراء 95 طائرة “إيرباص” تتجاوز قيمتها الاجمالية 17 مليار دولار.

وأفادت شركة “إير تشاينا” التي تتخذ من بكين مقراً لها في وثيقة أبلغتها إلى سوق شنغهاي للأوراق المالية، بأنها أبرمت اتفاقاً لشراء 55 طائرة “إيرباص” لنفسها ولشركة تابعة لها، تبلغ قيمتها الإجمالية 12.44 مليار دولار، موضحة أنها ستحصل على 15 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 350-900″، بينما ستحصل شركة “شينتشين إيرلاينز” التابعة لها على 40 طائرة من طراز “إيه 320 نيو”.

وأوضحت “إير تشاينا” أنها ستتسلم الطائرات على دفعات بين عامي 2029 و2032 مشيرة إلى أنّ “إيرباص” قدّمت “تنازلات سعرية كبيرة” في صفقتي الشراء.

كذلك أعلنت شركة “هاينان إيرلاينز” التي تمتلك أحد أكبر أساطيل الطائرات في الصين، أنها أبرمت اتفاقاً لشراء 40 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 320 نيو” في مقابل 5.36 مليارات دولار كحد أقصى.

وأشارت في وثيقة منفصلة لسوق شنغهاي للأوراق المالية، إلى أنه من المقرر أن تتسلّم الطائرات بين عامي 2028 و2032.

وكانت شركة “تشاينا ساذرن إيرلاينز” أعلنت في نيسان الفائت، أنها طلبت 137 طائرة “إيرباص” من طراز “إيه 320 نيو” ذات الممر الواحد بقيمة دفترية تبلغ 21.4 مليار دولار، وفي آذار الفائت أفادت شركة “تشاينا إيسترن إيرلاينز” بأنها وقّعت صفقة بقيمة 15.8 مليار دولار لشراء 101 طائرة “إيه 320 نيو” أيضاً.

وتعتزم مجموعة صناعة الطيران الأوروبية “إير باص” تسليم 870 طائرة تجارية سنة 2026 متجاوزة رقمها القياسي البالغ 863 طائرة في عام 2019.