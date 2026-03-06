وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لتسع طائرات إيرانية مسيرة

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الجمعة تعرض البلاد لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيرة حيث تمكنت الدفاعات الجوية القطرية من التصدي بنجاح لمعظمها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “تعرضت الدولة لموجات هجومية من إيران بعشر طائرات مسيرة منذ الفجر وحتى مساء اليوم حيث نجحت قواتنا المسلحة، بالتصدي بنجاح لتسع طائرات، بينما استهدفت طائرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان دون تسجيل أي خسائر”.

وشددت الوزارة على أن القوات القطرية تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

