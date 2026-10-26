القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 382 من ميليشيا الحوثي

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة نحو 382 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، إضافة إلى تدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخائر، جراء 1276 عملية استهداف في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن» المستمرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن الاستهدافات شملت مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، ومخازن الأسلحة والذخائر، فضلاً عن قدرات ميليشيا الحوثي على إدارة العمليات القتالية، وإعادة تجميع قواتها، ودفع التعزيزات إلى خطوط المواجهة.
تعز.. عمليات مباغتة وإسناد جوي
وفي جبهة تعز، أكد النزيلي أن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت عمليات مباغتة في عدد من المحاور، بإسناد جوي من الطيران الحربي، أسهمت في إخماد مصادر النيران، وإعاقة تحركات تعزيزات الميليشيا، وتحسين الموقف التكتيكي للقوات في عدد من التباب والمواقع الحاكمة.
وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، أشار النزيلي إلى أن وحدات القوات المسلحة تواصل عملياتها القتالية بوتيرة متزامنة، مستهدفةً تحركات الميليشيا ومواضعها الدفاعية وخطوط إمدادها، ما حدّ من قدرتها على نقل الاحتياطيات بين الجبهات، أو حشد قواتها وتركيزها في محور قتالي واحد.
اليمن تؤكد مواصلة العمليات ضد الحوثيين
وأوضح النزيلي أن استمرار العمليات وتزامن الجهد القتالي على مختلف الجبهات يعكسان مستوى عالياً من الجاهزية والقدرة على مواصلة الضغط على ميليشيا الحوثي واستنزاف قدراتها القتالية، وتحقيق مكاسب ميدانية متراكمة، مؤكداً مواصلة القوات المسلحة تنفيذ مهامها العسكرية وفق مقتضيات الموقف الميداني، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس، مقتل وإصابة نحو 218 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط، عبر 753 عملية استهداف للميليشيا ضمن عملية “فجر اليمن” المستمرة.