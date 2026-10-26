القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 382 من ميليشيا الحوثي

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة نحو 382 من ‏عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ‏ثقيل، إضافة إلى تدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخائر، جراء 1276 ‏عملية استهداف في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ24 ‏الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن» المستمرة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد ‏النزيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن الاستهدافات شملت مراكز ‏القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات ‏العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، ومخازن الأسلحة والذخائر، فضلاً عن ‏قدرات ميليشيا الحوثي على إدارة العمليات القتالية، وإعادة تجميع قواتها، ‏ودفع التعزيزات إلى خطوط المواجهة.‏

تعز.. عمليات مباغتة وإسناد جوي

وفي جبهة تعز، أكد النزيلي أن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، ‏نفذت عمليات مباغتة في عدد من المحاور، بإسناد جوي من الطيران ‏الحربي، أسهمت في إخماد مصادر النيران، وإعاقة تحركات تعزيزات ‏الميليشيا، وتحسين الموقف التكتيكي للقوات في عدد من التباب والمواقع ‏الحاكمة.‏

وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية ‏الغربية، أشار النزيلي إلى أن وحدات القوات المسلحة تواصل عملياتها ‏القتالية بوتيرة متزامنة، مستهدفةً تحركات الميليشيا ومواضعها الدفاعية ‏وخطوط إمدادها، ما حدّ من قدرتها على نقل الاحتياطيات بين الجبهات، أو ‏حشد قواتها وتركيزها في محور قتالي واحد.‏

اليمن تؤكد مواصلة العمليات ضد الحوثيين

وأوضح النزيلي أن استمرار العمليات وتزامن الجهد القتالي على مختلف ‏الجبهات يعكسان مستوى عالياً من الجاهزية والقدرة على مواصلة الضغط ‏على ميليشيا الحوثي واستنزاف قدراتها القتالية، وتحقيق مكاسب ميدانية ‏متراكمة، مؤكداً مواصلة القوات المسلحة تنفيذ مهامها العسكرية وفق ‏مقتضيات الموقف الميداني، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، ‏واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.‏

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس، مقتل وإصابة نحو 218 من ‌‏عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية ‌‏وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط، عبر 753 عملية استهداف ‏ للميليشيا ضمن ‏عملية “فجر ‏اليمن” المستمرة.‏