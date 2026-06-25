إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان

لندن-سانا

أعلنت “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” اليوم الخميس تضرر سفينة شحن، جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها في بيان: إن “مركزها تلقى بلاغاً عن تعرض سفينة شحن لحادث أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان”، موضحة أن “السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرق عُمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة”.

وأفاد ربان السفينة “بعدم وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية جراء الحادث” وفق البيان.

وأضافت الهيئة: إن “السلطات تجري تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث”، داعية السفن إلى “توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مريب”.

ولفتت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد تيك” إلى أن “السفينة المعنية هي ناقلة الحاويات “إيفر لافلي” التي ترفع علم سنغافورة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وفي الـ 12 من حزيران الجاري أصيبت سفينة بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، بحسب منظمة النقل البحري البريطانية.

وشهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز توترات منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية حيث وثقت وكالات الملاحة الدولية احتجاز واعتراض وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما أدى إلى تراجع في معدلات العبور اليومية وتسبب في ارتفاع قياسي في فواتير التأمين على السفن.