الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لاعتداءات صاروخية جديدة

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات إيرانية جديدة.

وأوضح بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن دولة قطر تعرضت لهجوم صاروخي، وأن الدفاعات الجوية تصدت للهجمة الصاروخية بنجاح.

ودعا البيان المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت اليوم الخميس نجاحها في التصدي لـ 3 صواريخ كروز، و24 طائرة مسيرة، و98 صاروخاً باليستياً، وطائرتين من نوع “سوخوي-24″، من إجمالي ما أطلقته إيران في اعتداءاتها على قطر.

