ترامب يمهل إيران 48 ساعة لإبرام اتفاق أو “مواجهة الجحيم”

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستواجه “جحيماً عظيماً” في حال لم تبرم اتفاقاً أو تبادر إلى فتح مضيق هرمز خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله عبر منصة “تروث سوشال”، اليوم السبت: “أتذكرون حين أمهلتُ إيران عشرة أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، ولم يتبقَّ سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم”.

يُذكر أن ترامب كان قد أمهل طهران في 26 آذار الماضي عشرة أيام تنتهي في السادس من نيسان الجاري لإبرام الاتفاق وإعادة فتح المضيق، محذراً من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات توليد الكهرباء في إيران إذا استمر إغلاق المضيق.