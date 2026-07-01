مقتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

afp 6a444599b1ab 1782859161 مقتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا‏

مقتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة‏ ‏ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة إسرائيلية ‏قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الحلو الواقعة في شمال القطاع، ما أدى إلى ‏مقتل ثلاثة فلسطينيين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة إسرائيلية ‏قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الحلو الواقعة في شمال القطاع، ما أدى إلى ‏مقتل ثلاثة فلسطينيين.‏
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ولا تزال حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ارتفاع متزايد، ليصل ‏العدد اليوم إلى 73,069 قتيلاً، و173,514 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023.‏

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