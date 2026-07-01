القدس المحتلة-سانا
مقتل ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الحلو الواقعة في شمال القطاع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الحلو الواقعة في شمال القطاع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين.
ولا تزال حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ارتفاع متزايد، ليصل العدد اليوم إلى 73,069 قتيلاً، و173,514 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.