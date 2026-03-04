موانئ دبي العالمية: محطات ميناء جبل علي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي

أبو ظبي-سانا

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي، مشددةً على استمرارية تدفق الحركة الملاحية والتجارية في المرفق الحيوي.

وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنها تتابع التطورات ذات الصلة عن كثب، وتعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان كفاءة العمل، مشيرةً إلى مواصلة تطبيق تدابير السلامة والأمن المعزّزة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الكوادر البشرية والمتعاملين والشركاء.

ويعتبر ميناء جبل علي أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل بوابة استراتيجية لحركة التجارة العالمية، حيث يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.

يذكر أن محطات الميناء الأربع تتولى مناولة شحنات تزيد على 15 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى التعامل مع أحجام ضخمة من الشحنات السائبة وبضائع الدحرجة، ما يعزز دوره كركيزة أساسية في سلاسل التوريد الدولية.

وأدى التصعيد العسكري مؤخراً واستمرار الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى موجة صعود في أسعار النفط والغاز، مع تعطيل الملاحة وحركة التجارة بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20 % من واردات النفط العالمية، و20 % من الغاز الطبيعي المسال.