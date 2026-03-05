إصابة ستة أشخاص جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة في أبوظبي

أبوظبي-سانا

أصيب ستة أشخاص بجروح إثر سقوط شظايا مسيّرة في أبوظبي تم اعتراضها من قبل القوات الإماراتية، وذلك خلال الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان اليوم الخميس: إن “الجهات المختصة تعاملت مع حادث سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسية الباكستانية والنيبالية”.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية بما فيها الإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.