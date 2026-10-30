اليونان تعتقل ثلاثة أشخاص على خلفية انفجار في أثينا

أثينا-سانا‏

ألقت السلطات اليونانية القبض على رجلين يونانيين ومواطن ألباني، للاشتباه بتورطهم ‏في سرقة أنابيب نحاسية للغاز من أحد المباني، ما تسبب بتسرب أدى إلى انفجار ‏أودى بحياة ستة أشخاص في وسط العاصمة أثينا الشهر الماضي.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية اليوم الجمعة أن خبراء من وحدة التحقيقات الجنائية ‏التابعة لفرق الإطفاء خلصوا، بعد إجراء التحقيقات، إلى أن المشتبه بهم ألحقوا أضراراً ‏بالبنية التحتية الرئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي في المبنى المؤلف من طابقين، قبل ‏ساعات من وقوع الانفجار، أثناء محاولتهم انتزاع أجزاء من الأنابيب النحاسية.‏

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام النيابة العامة اليوم الجمعة.‏

وكان الانفجار وقع في الـ 25 من أيلول الماضي في منطقة بلاكا السياحية وسط أثينا، ‏وأودى بحياة ستة أشخاص، بينهم أربعة أمريكيين.‏