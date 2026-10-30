اليونان تعتقل ثلاثة أشخاص على خلفية انفجار في أثينا

أثينا-سانا
ألقت السلطات اليونانية القبض على رجلين يونانيين ومواطن ألباني، للاشتباه بتورطهم في سرقة أنابيب نحاسية للغاز من أحد المباني، ما تسبب بتسرب أدى إلى انفجار أودى بحياة ستة أشخاص في وسط العاصمة أثينا الشهر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية اليوم الجمعة أن خبراء من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لفرق الإطفاء خلصوا، بعد إجراء التحقيقات، إلى أن المشتبه بهم ألحقوا أضراراً بالبنية التحتية الرئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي في المبنى المؤلف من طابقين، قبل ساعات من وقوع الانفجار، أثناء محاولتهم انتزاع أجزاء من الأنابيب النحاسية.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام النيابة العامة اليوم الجمعة.
وكان الانفجار وقع في الـ 25 من أيلول الماضي في منطقة بلاكا السياحية وسط أثينا، وأودى بحياة ستة أشخاص، بينهم أربعة أمريكيين.