الكويت تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان

9d311864 2868 4e1a 9d82 2ee4368947f4 الكويت تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان، مؤكدةً تضامنها ودعمها الكامل لما تتخذه الدولتان من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وأعربت الوزارة في بيان، عن استنكارها للهجمات الإيرانية لما تمثّله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وتعرّض مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

كما أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء.

سرقة مجوهرات بنحو 1.2 مليون دولار قرب مدينة ليل الفرنسية
الخطوط الكندية تستأنف رحلاتها بعد إنهاء الحكومة إضراب موظفي الشركة
الصحة العالمية تطلق حملة تطعيم في غزة وتؤكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار
مدفيديف: طالبنا الناتو مراراً بوقف زحفه على حدودنا قبل أن نلجأ للعمل العسكري في أوكرانيا
أذربيجان تحبط مجدداً محاولتي تهريب مخدرات مصدرها إيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك