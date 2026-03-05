الكويت تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان، مؤكدةً تضامنها ودعمها الكامل لما تتخذه الدولتان من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وأعربت الوزارة في بيان، عن استنكارها للهجمات الإيرانية لما تمثّله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وتعرّض مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

كما أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء.