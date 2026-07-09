الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

الكويت-سانا



جدّدت الكويت إدانتها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها والتي كان آخرها فجر اليوم الخميس.



وقالت الخارجية الكويتية في بيان: “إنّ هذه الاعتداءات تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817، كما تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية”.



وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر، وهي تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية، وطائرات ‏مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد.