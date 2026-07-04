مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على غزة

غزة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء عدوان جديد، شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: “إن فلسطينياً قتل إثر قصف شنه طيران الاحتلال المسير في محيط مفرق عسقولة شرق مدينة غزة”.

وأضافت المصادر: إن فلسطينياً آخر قتل وأصيب آخرون بجروح، بينهم حالات خطيرة، جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين ‏الأول 2023 إلى ‌‏73.090 قتيلاً، و173.553 مصاباً.