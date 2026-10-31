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فيدان: نعمل بمسؤولية للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين

thumbs b c c85a4510a49a2d91e84892c292e33a6a فيدان: نعمل بمسؤولية للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يؤكد أن بلاده ستواصل ‏الاضطلاع بمسؤولياتها في القضايا العالمية، والمساهمة في إرساء السلام ‏والاستقرار الدوليين، من خلال الدفاع عن التعددية والتعاون والدبلوماسية-الأناضول

‏ ‏أنقرة-سانا‏
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل ‏الاضطلاع بمسؤولياتها في القضايا العالمية، والمساهمة في إرساء السلام ‏والاستقرار الدوليين، من خلال الدفاع عن التعددية والتعاون والدبلوماسية.‏
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ونقلت وكالة الأناضول، السبت، عن فيدان تصريحات تطرق فيها إلى مشاركته في ‏اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية، بأن ‏جلسات “التوترات الجيوسياسية” و”الطاقة” و”سلاسل الإمداد”، بحثت ‏الترابط بين التحديات التي تواجه العالم وانعكاساتها الدولية.‏
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وأضاف: “تبادلنا مع نظرائنا أولويات تركيا ومقترحاتها للحلول، وبحثنا ‏العلاقات الثنائية وأجندة العمل المشتركة مع نظرائنا الذين التقيناهم”.‏
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واستضافت مدينة أتلانتا الأمريكية أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة ‏العشرين، على أن تستضيف مدينة ميامي قمة قادة العشرين يومَي 14 و15 ‏كانون الأول 2026، وتضم المجموعة 19 دولة هي الأكبر اقتصادياً في ‏العالم، إلى جانب عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.‏

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