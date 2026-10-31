أنقرة-سانا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في القضايا العالمية، والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، من خلال الدفاع عن التعددية والتعاون والدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأناضول، السبت، عن فيدان تصريحات تطرق فيها إلى مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية، بأن جلسات “التوترات الجيوسياسية” و”الطاقة” و”سلاسل الإمداد”، بحثت الترابط بين التحديات التي تواجه العالم وانعكاساتها الدولية.
وأضاف: “تبادلنا مع نظرائنا أولويات تركيا ومقترحاتها للحلول، وبحثنا العلاقات الثنائية وأجندة العمل المشتركة مع نظرائنا الذين التقيناهم”.
واستضافت مدينة أتلانتا الأمريكية أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، على أن تستضيف مدينة ميامي قمة قادة العشرين يومَي 14 و15 كانون الأول 2026، وتضم المجموعة 19 دولة هي الأكبر اقتصادياً في العالم، إلى جانب عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
فيدان: نعمل بمسؤولية للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين
أنقرة-سانا