14 قتيلاً بصواعق برق في بنغلادش

داكا-سانا

لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصاً مصرعهم جراء صواعق برق ضربت مناطق متفرقة في بنغلادش، التي تشهد حالياً عواصف رعدية موسمية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاطاً كهربائياً كثيفاً في الجو.

وقالت مصادر رسمية نقلت عنها رويترز، اليوم الإثنين: إن معظم الضحايا من المزارعين الذين كانوا يعملون في الحقول المفتوحة، إضافة إلى عمال وجدوا في مناطق مكشوفة خلال العواصف، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بعضهم في حالات حرجة.

وذكرت السلطات أن العواصف المفاجئة تسببت باضطراب واسع في عدد من الأقاليم، مع تسجيل حالات وفاة متفرقة، نتيجة صواعق البرق المصاحبة للأمطار الغزيرة.

وتشهد بنغلادش سنوياً مئات الوفيات نتيجة صواعق البرق، وخاصة خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران، التي تسبق موسم الرياح الموسمية، حيث تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية بزيادة عدم استقرار الطقس.

وكانت السلطات قد صنّفت ظاهرة الصواعق كارثةً طبيعيةً عام 2016 بعد تسجيل أكثر من 200 وفاة خلال شهر واحد، في ظل تزايد تأثير العوامل المناخية وتراجع الغطاء الشجري الذي كان يخفف من حدة الظاهرة.

ويرى خبراء أنّ إزالة الغابات وتغيّر أنماط استخدام الأراضي أسهما في زيادة تعرض السكان، وخصوصاً العاملين في الزراعة، لمخاطر الصواعق في المناطق المفتوحة.