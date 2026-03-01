اعتداء على ميناء الدقم في سلطنة عمان بطائرتين مسيرتين

مسقط-سانا

أعلن مصدر أمني في سلطنة عُمان اليوم الأحد، تعرض ميناء الدقم الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر قوله: إن إحدى الطائرتين استهدفت سكناً عمالياً متنقلاً، ما أدى إلى إصابة عامل، فيما سقط حطام الطائرة الأخرى قرب خزانات الوقود، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأدانت سلطنة عمان هذا الاستهداف، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد وأمنها.

ويعد هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي يطال السلطنة، في وقت تتعرض فيه السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، والأردن منذ صباح أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية.