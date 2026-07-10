وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد توقعات فائض سوق النفط العام المقبل

لندن-سانا

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بتحول سوق النفط العالمية إلى فائض خلال العام المقبل، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الوكالة قولها: إن أسواق النفط العالمية وجدت متنفساً الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق، الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة الحرب إلى أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ، حيث تعطلت تدفقات النفط الخام وبلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يومياً.

وأوضحت أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت خلال شهر حزيران بمقدار 4.1 ملايين برميل يومياً مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها بقيت أقل بنحو 9.4 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وأضافت الوكالة: إنها تتوقع نمو الإمدادات العالمية بنحو 7.5 ملايين برميل يومياً خلال العام المقبل، إلا أن هذا السيناريو يعتمد على تحسن حركة الملاحة وعبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن تجدد الأعمال القتالية بين السابع والثامن من تموز الجاري يثير حالة من عدم اليقين بشأن آفاق السوق، وقد يحد من فرص تحقق فائض في المعروض النفطي خلال العام المقبل.