عباس يؤكد تضامن بلاده مع الكويت في مواجهة اعتداءات إيران

1772610476 1 1772610476 7MT9e2TvT4 عباس يؤكد تضامن بلاده مع الكويت في مواجهة اعتداءات إيران

القدس المحتلة-سانا‏

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع ولي العهد ‏الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب ‏الكويتي وقيادته في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على البلاد.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن عباس قوله خلال الاتصال: إن فلسطين تؤكد ‏دعمها المطلق، لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها ‏واستقرارها وسيادتها، مشدداً على الموقف الفلسطيني الثابت برفض أي مساس بأمن ‏واستقرار الدول العربية الشقيقة، باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ.‏

وثمّن الرئيس الفلسطيني المواقف الكويتية في دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه ‏المشروعة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين.‏

وقتل شخص وأصيب آخرون جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي.‏

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