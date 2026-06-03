عباس يؤكد تضامن بلاده مع الكويت في مواجهة اعتداءات إيران

القدس المحتلة-سانا
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي وقيادته في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن عباس قوله خلال الاتصال: إن فلسطين تؤكد دعمها المطلق، لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشدداً على الموقف الفلسطيني الثابت برفض أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ.
وثمّن الرئيس الفلسطيني المواقف الكويتية في دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين.
وقتل شخص وأصيب آخرون جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي.