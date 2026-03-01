الملك الأردني يجري سلسلة اتصالات مع قادة عرب وأجانب لبحث التطورات في المنطقة

عمان-سانا

أجرى الملك الأردني عبد الله الثاني سلسلة اتصالات مع قادة عرب، وأجانب، لبحث آخر التطورات في المنطقة، في ظل الهجمات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحث الملك عبد الله مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التطورات التي تشهدها المنطقة، خلال اتصال هاتفي، مساء أمس السبت.

وأعرب الملك عبد الله، والشيخ تميم عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على أراضي الأردن وقطر ودول عربية أخرى، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وفتح آفاق الحوار لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتجنب المزيد من التوترات، كما تم التأكيد خلال الاتصال على إدامة التنسيق الثنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلدين، واستقرارهما، وسيادة أراضيهما.

وخلال اتصال هاتفي بين الملك عبد الله، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أكد الجانبان إدانتهما للاعتداءات على أراضي الأردن ودولة الكويت ودول عربية، والتي تشكل خرقاً للقانون الدولي.

ونبه الملك عبد الله إلى ضرورة خفض التصعيد، واحترام سيادة الدول، واللجوء إلى الدبلوماسية، والحوار للتعامل مع التوترات، لاستعادة استقرار المنطقة، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق بين الدول الشقيقة، والصديقة، لمواجهة أي مخاطر تستهدف أمن المنطقة، وسلامة شعوبها.

كما بحث الملك عبد الله، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز التطورات الإقليمية الخطيرة، خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس السبت، وعبرا عن إدانتهما للاعتداءات على أراضي الأردن، ودولة الإمارات، وعدد من الدول العربية، وهو ما يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.

وتلقى الملك عبد الله اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس السبت، تم خلاله التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة، واستخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل التوترات، وتجنيب المنطقة تداعيات التأزيم.

من جانبه، عبر المستشار الألماني عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن، واستعداد ألمانيا لتقديم أي دعم لازم.

وتتعرض الأردن، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، منذ أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أوقع إصابات بين المدنيين، وأضرارا مادية.