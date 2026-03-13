أستراليا تطلب من مسؤوليها غير الأساسيين مغادرة لبنان

كانبرا-سانا

أعلنت وزيرة الخارجية ‌الأسترالية بيني وانغ اليوم الجمعة، أن بلادها طلبت من مسؤوليها غير الأساسيين العاملين في لبنان مغادرته، جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ونقلت رويترز عن وانغ قولها: “إنّ عدداً محدوداً ⁠من المسؤولين سيبقون في ⁠لبنان لتقديم ⁠الدعم القنصلي للأستراليين”.

ومنذ الثاني من الشهر الجاري يصعّد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، وذلك عقب استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية.

كما تشهد المنطقة تصعيداً وتوتراً متسارعاً جراء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية منذ الـ 28 من شباط الماضي.