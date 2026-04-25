إصابة شخص جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية في كولومبيا

بوغوتا-سانا

أصيب شخص بجروح جراء تفجير استهدف اليوم الجمعة قاعدة عسكرية في مدينة كالي الكولومبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الكولومبية قولها في بيان: “إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط قاعدة عسكرية بمدينة كالي، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح”، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش انتشرت فوراً في المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً حول القاعدة.

من جانبه، أوضح مصدر عسكري أن الهجوم تم بعبوتين ناسفتين، انفجرت إحداهما بينما لم تنفجر الأخرى، مرجحاً وقوف منشقين عن حركة “فارك” المتمردة السابقة وراء هذا الاعتداء.

ولا يزال عناصر من “فارك” رفضوا اتفاق السلام الموقّع مع الحكومة عام 2016 ينشطون في محاولة لعرقلة محادثات السلام المتعثرة مع الرئيس الحالي غوستافو بيترو.

وتُعدّ كالي، ثالث أكبر مدن كولومبيا، هدفاً متكرراً لجماعات مسلحة تتنافس على طرق تهريب المخدرات نحو المحيط الهادئ، فيما تُسجّل فيها بشكل متكرر عمليات خطف وابتزاز.