ارتقاء 14 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 14 فلسطينياً اليوم بينهم 9 في مدينة غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مع استمرار قوات الاحتلال بقصف وتدمير الأحياء السكنية في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في جنوب وشمال مدينة غزة، مستخدمةً عربات وآليات مفخخة لتدمير البنية التحتية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، في حين فجرت قوات الاحتلال روبوتاً مفخخاً قرب بركة الشيخ رضوان.

وأصيب فلسطينيون بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما أصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الرمال، غربي المدينة.

وارتقى 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم البريج وسط القطاع.

وأدى العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، الى ارتقاء أكثر من 65 ألف شخص، إضافة إلى إصابة 165 ألفاً، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.