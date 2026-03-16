مقتل 5 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي مجدل سلم وعيتيت في جنوب لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها في بيان: “إن غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون أدت إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة أربعة بجروح”، مشيرة إلى أن غارة معادية أخرى على بلدة عيتيت في قضاء صور أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، يوم أمس السبت، عن سقوط 14 قتيلاً، وعدد من الجرحى.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً خطيراً، منذ نحو أسبوعين، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.