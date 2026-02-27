مقرر أممي: إسرائيل تستخدم المياه سلاح حرب ضد الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

حذر المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو، من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة جراء التدمير الواسع للبنية التحتية المائية، مؤكداً أن الاحتلال يستخدم المياه “سلاح حرب” في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أغودو في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء أمس الخميس أن نحو 90 بالمئة من محطات تحلية وتطهير المياه في غزة دُمّرت أو تعرضت لاعتداءات مباشرة، ما أدى إلى انعدام شبه كامل للمياه الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن حصة الفرد الحالية لا تتجاوز 10 بالمئة مما كانت عليه قبل حرب الإبادة على القطاع.

وأشار إلى استمرار القيود التي تعيق عمل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية في توفير الحد الأدنى من المياه والغذاء للسكان، الأمر الذي منع حتى الآن إصلاح محطات التطهير المعطلة، ما تسبب بانتشار مياه ملوثة وارتفاع مخاطر تفشي الأمراض، ولا سيما بين الأطفال وكبار السن.

وأكد المقرر الأممي أن استخدام المياه كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، داعياً إلى التنفيذ الفوري للاتفاقات الإنسانية وإعادة تشغيل مرافق المياه بكامل طاقتها، وضمان عدم استهدافها مجدداً، باعتبار أن استعادة الحق في مياه الشرب، تمثل خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة.

يذكر أن تقريراً لمعهد “باسيفيك” وهو مركز أبحاث مقره كاليفورنيا في الولايات المتحدة ويتعقب النزاعات المتعلقة بالمياه، كشف في تشرين الثاني الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين شنوا خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 250 هجوماً على مصادر وبنى المياه التحتية التي يستخدمها الفلسطينيون.