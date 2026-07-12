مقتل فلسطيني في خان يونس واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الأحد، متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع استمرار الاعتداءات على مناطق متفرقة بالقطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل فلسطيني متأثراً بإصابته أمس السبت، إثر قصف على السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف، لمنازل فلسطينيين، وسط استمرار القصف المدفعي، حيث شهد جنوب قطاع غزة أربع عمليات نسف في مدينة خان يونس، بينها عمليتان في منطقة قيزان النجار، وعملية شرق المدينة.

فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيراناً مكثفة، وألقت طائرات مسيّرة قنابل جنوبي منطقة قيزان رشوان، وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد قتلى الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 73222، بينما بلغ عدد المصابين 173643.