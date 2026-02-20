كوريا الجنوبية تحتج على مطالبة اليابان بالسيادة على جزر دوكدو

سيئول-سانا

احتجت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بشدة على مطالبة اليابان بالسيادة على جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية، وقدمت شكوى رسمية إلى السفارة اليابانية في سيئول.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب: “تحتج الحكومة بشدة على تكرار مطالبة اليابان غير العادلة بجزر دوكدو، وتحثها على التراجع الفوري عن ذلك”، متعهدةً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الاستفزازات.

وأشارت الخارجية الكورية إلى أن دوكدو هي بوضوح ارض كورية جنوبية تاريخياً وجغرافياً وبموجب القانون الدولي، وينبغي على اليابان أن تدرك أن “مطالبتها غير العادلة لا تساعد في الجهود المبذولة لبناء علاقات مستقبلية بين كوريا الجنوبية واليابان”.

وفي السياق، استدعت الخارجية الكورية نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية في سيئول هيروتاكا ماتسو للاحتجاج على المطالبة اليابانية.

وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أشار في وقت سابق من اليوم إلى جزر دوكدو باسمها الياباني، تاكيشيما، وقال إنها جزء من الأراضي اليابانية، ما أدى إلى توتر دبلوماسي مع سيئول.

