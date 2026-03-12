اتصال بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي لبحث التطورات الإقليمية المتصاعدة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على منصة إكس، أن رئيس الوزراء العراقي أكد خلال الاتصال لولي العهد على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية على الدول العربية، و التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية والعراق، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.