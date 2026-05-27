قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب ثالث، اليوم الأربعاء، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة في قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار فجر اليوم على دير عامص في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجريح.

وفي النبطية، شنت طائرات إسرائيلية فجراً غارة على دفعتين على بلدة بريقع طية، مستهدفة منزلين، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، جراء سلسلة غارات جوية شنّتها إسرائيل على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، في مجازر جديدة طالت مناطق سكنية عدة.