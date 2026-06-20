واشنطن تصف إصلاحات كوبا الاقتصادية بـ “السطحية”

واشنطن-سانا



وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها السلطات الكوبية، بأنها “سطحية” وغير كافية لتحقيق تغيير بنيوي.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس: “إن هذه الإصلاحات الاقتصادية التدريجية متواضعة ومتأخرة، وفي نهاية المطاف مجرد إشارات دخانية سطحية من النظام الكوبي”، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل ممارسة الضغوط بهدف الدفع نحو إصلاحات اقتصادية وسياسية أكثر جوهرية تفتح المجال أمام الاستثمارات وتمنح الشعب الكوبي مزيداً من الفرص والحرية.



وكان المشرعون الكوبيون أقروا الخميس الماضي، نحو 200 إصلاح اقتصادي لتعزيز اقتصاد السوق وإنقاذ البلاد من أزماتها التي تفاقمت بفعل الحصار النفطي الذي فرضته واشنطن منذ كانون الثاني الماضي، ما تسبب بنقص حاد في السلع، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي واضطرابات في قطاع النقل.

