وزير الخارجية المصري يبحث هاتفياً مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية

مكالمة هاتفية موقع4 وزير الخارجية المصري يبحث هاتفياً مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي أمس ‏السبت، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية.‏
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ووفق موقع بوابة الأهرام، تناول الاتصال تطورات مسار المفاوضات ‏الأمريكية الإيرانية، والاتصالات الجارية للتوصل لاتفاق بين الجانبين ‏الأمريكي والإيراني بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وبدء مرحلة ‏جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة. ‏
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وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال، ترحيب بلاده بهذا الاتفاق ‏والحرص على بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق ‏نهائي، مشدداً على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم ‏الاستقرار الإقليمي.‏
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من جانبه، نوه ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، ومن ‏بينها مصر، للتوصل للاتفاق، معرباً عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم ‏الأمن والاستقرار في المنطقة.‏
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وكان وزير الخارجية المصري، بحث الجمعة في اتصالين هاتفيين ‏منفصلين، مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والإيراني عباس ‏عراقجي، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والجهود المبذولة للتوصل ‏إلى اتفاق بين الجانبين.‏
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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس السبت، أنه من ‏المقرر توقيع اتفاق ينهي الحرب رسمياً مع إيران يوم غد الأحد، واصفاً إياه ‏بأنه بمثابة “جدار صد” يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.‏

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