وزير الخارجية المصري يبحث هاتفياً مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي أمس ‏السبت، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية.‏

‏ ‏

ووفق موقع بوابة الأهرام، تناول الاتصال تطورات مسار المفاوضات ‏الأمريكية الإيرانية، والاتصالات الجارية للتوصل لاتفاق بين الجانبين ‏الأمريكي والإيراني بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وبدء مرحلة ‏جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة. ‏

‏ ‏

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال، ترحيب بلاده بهذا الاتفاق ‏والحرص على بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق ‏نهائي، مشدداً على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم ‏الاستقرار الإقليمي.‏

‏ ‏

من جانبه، نوه ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، ومن ‏بينها مصر، للتوصل للاتفاق، معرباً عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم ‏الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

‏ ‏

وكان وزير الخارجية المصري، بحث الجمعة في اتصالين هاتفيين ‏منفصلين، مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والإيراني عباس ‏عراقجي، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والجهود المبذولة للتوصل ‏إلى اتفاق بين الجانبين.‏

‏ ‏

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس السبت، أنه من ‏المقرر توقيع اتفاق ينهي الحرب رسمياً مع إيران يوم غد الأحد، واصفاً إياه ‏بأنه بمثابة “جدار صد” يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.‏