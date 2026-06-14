وزير الخارجية المصري يبحث هاتفياً مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي أمس السبت، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مستجدات الأوضاع الإقليمية.
ووفق موقع بوابة الأهرام، تناول الاتصال تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والاتصالات الجارية للتوصل لاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال، ترحيب بلاده بهذا الاتفاق والحرص على بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق نهائي، مشدداً على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، نوه ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، ومن بينها مصر، للتوصل للاتفاق، معرباً عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري، بحث الجمعة في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والإيراني عباس عراقجي، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس السبت، أنه من المقرر توقيع اتفاق ينهي الحرب رسمياً مع إيران يوم غد الأحد، واصفاً إياه بأنه بمثابة “جدار صد” يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.