أنقرة تؤكد زيف مزاعم بشأن “تخطيط تركي لاحتلال أراضٍ إيرانية”

أنقرة-سانا

أكد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن المزاعم المتداولة إعلامياً عن “تخطيط “تركيا لاحتلال أراض إيرانية”، في حال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران، عارية من الصّحة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المركز قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية: إن المزاعم التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأنّ “تركيا تخطط لاحتلال أراضٍ إيرانية لأسباب أمنية، في حال شنّت الولايات المتحدة هجوماً على إيران، هي “معلومات مضللة”.

وأردف: “دولتنا، التي لطالما احترمت وحدة أراضي الدول المجاورة وسيادتها، تتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن حدودها على مدار الساعة، سواء في أوقات الأزمات أو غيرها، ومن المهمّ ألاّ يصدّق الشعب الادعاءات غير المؤكدة، وأن يأخذ في الاعتبار تصريحات المؤسسات الرسمية”.

وحشدت الولايات المتحدة قوات ضخمة في الشرق الأوسط، تشمل حاملتي طائرات وطائرات مقاتلة، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه “يدرس” توجيه ضربات محدودة لإيران”، وقد سعى دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون خلال الأسابيع الأخيرة إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد، بعد أن مارس ترامب ضغوطاً على طهران للمشاركة فيه مهدداً إياها بعمل عسكري.

وحذرت تركيا غير مرة من مغبة إدخال المنطقة في حرب جديدة، و قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في الـ 21 من الشهر الجاري: إن موقف بلاده في هذا الشأن واضح وصريح للغاية، مضيفاً: “حتى لو بدأ الهجوم كضربة محدودة، فقد يطول أمده ويتسبب في اضطرابات كبرى لا يمكن التنبؤ بحدودها أو نهايتها”.