البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن الإبادة الجماعية في غزة

القاهرة-سانا

رحّب البرلمان العربي بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم خطيرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم، أن هذا التقرير “يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات سلطات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر،” مشدداً على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولاً الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد اليماحي دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت في تقرير نشرته في الـ 16 من أيلول الجاري، أن إسرائيل ارتكبت حملة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على هذه الجريمة دون أي رادع أو نية للانصياع للمطالبات الدولية بوقفها.